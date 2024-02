Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat ihre Topform erneut bestätigt und sich den vierten Weltcup-Sieg hintereinander gesichert. Die 32-Jährige gewann am Freitag die erste von zwei Abfahrten in Crans Montana. Den zweiten Rang teilten sich ihre Teamkollegin Jasmine Flury und die Österreicherin Cornelia Hütter. Gut-Behrami baute ihre Führung im Gesamtweltcup damit auf 105 Punkte aus. In Abwesenheit der verletzten US-Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin hatte Gut-Behrami zuletzt den Super-G in Cortina d'Ampezzo sowie die Riesenslaloms am Kronplatz und in Soldeu gewonnen. 2016 hatte sich Gut-Behrami schon einmal die große Kristallkugel der Saisonbesten gesichert. Shiffrin hatte zuletzt angedeutet, dass sie auch die kommenden Speed-Rennen im Val di Fassa und in Kvitfjell verpassen und erst Anfang März in Are in den Weltcup zurückkehren könnte.