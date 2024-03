Der Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami ist der Triumph im Gesamtweltcup kaum noch zu nehmen. Einen Tag nach ihrem Sieg von Kvitfjell kam die 32-Jährige im zweiten Super-G in Norwegen hinter der Italienerin Federica Brignone auf Platz zwei und festigte ihre Spitzenposition im Gesamtklassement. Gut-Behrami geht mit 326 Punkten Vorsprung auf Brignone und 385 Zählern Vorsprung auf die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die zuletzt verletzt pausierte, in die drei letzten Rennwochenenden. Kira Weidle landete nach einer bislang durchwachsenen Saison als Vierte im Super-G am Samstag so weit vorne wie noch nie in dieser Disziplin. Am Sonntag wurde sie Elfte.