Skirennläuferin Lena Dürr hat beim Weltcup in Soldeu eine große Chance auf eine Podestplatzierung verpasst. In Abwesenheit der verletzten Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova kam die 32-Jährige in Andorra auf Platz sechs. Auf die Schwedin Anna Swenn-Larsson, die sich ihren zweiten Weltcup-Sieg sicherte, hatte Dürr 1,38 Sekunden Rückstand. Von einem Podiumsplatz, das Zrinka Ljutic aus Kroatien und die Amerikanerin Paula Moltzan komplettierten, trennten die WM-Dritte von 2023 0,55 Sekunden. "Wenn man so Ski fährt, kann man nicht erwarten, dass man ganz vorne mitfährt", sagte Dürr. "Viel aktiver" hätte sie es angehen müssen. Jessica Hilzinger fuhr als 26. zum zweiten Mal in diesem Winter in die Punkteränge. "Es ist eine schwierige Saison", sagte die 26-Jährige, die sich im Oktober am Sprunggelenk verletzt hatte. Emma Aicher schied im zweiten Lauf aus.