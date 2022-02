Der Iraner Hossein Saveh Shemshaki ist neun Tage nach seinem positiven Dopingtest von den Olympischen Winterspielen in Peking ausgeschlossen worden. Wie der Internationale Sportgerichtshof Cas am Freitag mitteilte, muss der alpine Skirennfahrer das Olympische Dorf spätestens an diesem Samstag verlassen. Shemshaki war am 7. Februar bei einer Trainingskontrolle positiv auf das anabole Steroid Oral-Turinabol getestet worden. Das Ergebnis hatte zwei Tage später vorgelegen, die B-Probe brachte laut Cas dasselbe Ergebnis. Der Iraner war damit der erste Dopingfall der Spiele in China. Über weitere Strafen für den 36-Jährigen muss der Ski-Weltverband entscheiden. Shemshaki war schon 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi dabei. Nach ihm wurden in Peking die Bobfahrerin Lidija Hunko und Langläuferin Valentina Kaminska (beide Ukraine) positiv getestet.