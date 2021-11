Romed Baumann, der gebürtige Tiroler im deutschen Alpin-Anzug, war mit seiner Abfahrtswelt viel zufriedener, als es sein zaghaftes Nicken nahelegte: "Cooles Resultat, gleich die Olympia-Quali mitgenommen - das ist auch cool, dass dieses Thema gleich abgehakt ist", sagte der 35-Jährige später. Platz sechs bei der ersten Abfahrt des Winters, beim Sieg seines einstigen Teamkollegen Matthias Mayer, war angesichts der Verhältnisse in Lake Louise sehr respektabel für den WM-Zweiten im Super-G. Und doch fühlte sich Christian Schwaiger, der Cheftrainer der deutschen Männer, "ein bisschen zwiespältig". Einerseits hob er die "sehr gute Leistung" von Baumann hervor, der sich auch von schweren Sicht- und Pistenverhältnissen nicht schrecken ließ. Schwaiger haderte andererseits mit dem Abschneiden von Andreas Sander, 32. Der WM-Zweite in der Abfahrt belegte zum Auftakt der Olympiasaison Rang 20 und ließ dabei die rechte Dosis an Risikobereitschaft vermissen. Insgesamt durfte sich der Vorgesetzte über "ein ordentliches Ergebnis" freuen, auch ohne den verletzten Ausnahmekönner Thomas Dreßen. Josef Ferstl wurde nach überstandener Oberschenkelverletzung 19., Dominik Schwaiger 23., auch Simon Jocher sammelte als 30. Weltcup-Punkte. Die Abfahrt am Freitag war wetterbedingt ausgefallen und soll kommende Woche in Beaver Creek/USA nachgeholt werden. Am Sonntagabend fiel auch noch der Super-G aus, wegen zu viel Neuschnee.