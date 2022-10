Der Bayerische Yacht-Club (BYC) ist trotz eines vierten Platzes am letzten Spieltag in Friedrichshafen aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Nach mäßigen Saisonergebnissen belegte der BYC Rang 15 in der Gesamtwertung - den ersten Abstiegsplatz. Nach dem Verzicht des Deutschen Touring Yacht-Clubs bleibt im Münchner Yacht-Club (MYC) der Beletage des Segelns nur noch ein bayerischer Vertreter erhalten. Der MYC belegte am letzten Spieltag Rang acht und wurde insgesamt Zehnter. Meister ist zum sechsten Mal der Norddeutsche Regatta Verein.