Lea Boy hat den deutschen Freiwasserschwimmern zum Abschluss der Schwimm-Wettbewerbe bei den Weltmeisterschaften in Budapest noch eine Silbermedaille beschert. Die Europameisterin musste sich am Donnerstag über 25 Kilometer nach Zielfoto-Entscheid lediglich der Brasilianerin Ana Marcela Cunha beugen, die nach 5:24:15,00 Stunden zwei Zehntelsekunden schneller als Boy war. Cunha hatte in Budapest bereits über fünf Kilometer gewonnen und Bronze über zehn Kilometer geholt. Dritte wurde 10-km-Weltmeisterin Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden. Elea Linka kam als Sechste ins Ziel. Am Start waren lediglich 15 Frauen, von denen 13 auch anschlugen.

Zuvor hatte der Italiener Dario Verani nach 5:02:21,50 Stunden das Rennen der Männer gewonnen. Er verhinderte mit einem energischen Schlussspurt den Hattrick des Franzosen Axel Reymond, der 2017 und 2019 Weltmeister geworden war. Dritter wurde der Ungar Peter Galicz. Andreas Waschburger und Ben Langner belegten die Plätze elf und 13.