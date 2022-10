Topschwimmerin Katie Ledecky hat den Kurzbahn-Weltrekord von Sarah Wellbrock über 1500 Meter Freistil weit unterboten. Beim Weltcup in Toronto blieb die siebenmalige Olympiasiegerin in ihrem ersten Rennen über diese Distanz auf der 25-Meter-Bahn in 15:08,24 Sekunden fast zehn Sekunden unter Wellbrocks Marke von 2019 in Berlin (15:18,01), als sie noch unter ihrem Mädchennamen Sarah Köhler schwamm.

Ledeckys Traumzeit war der zweite Fabelweltrekord über eine lange Freistildistanz binnen weniger Tage. Erst am Donnerstag hatte Staffel-Olympiasiegerin Li Bingjie bei den chinesischen Kurzbahn-Meisterschaften in 3:51,30 Minuten die 400-Meter-Bestmarke der Australierin Ariarne Titmus um sagenhafte 2,62 Sekunden unterboten.

Für den Höhepunkt aus deutscher Sicht sorgte Brustschwimmerin Anna Elendt (Frankfurt). Über 100 Meter verbesserte die WM-Zweite auf der langen Bahn ihren nur wenige Stunden alten deutschen Rekord auf 1:04,07 Minuten und wurde damit beim Sieg von Litauens Weltrekordlerin Ruta Meilutyte (1:02,95) Dritte. US-Studentin Elendt war 47 Hundertstel schneller als bei ihrer vorigen Bestmarke aus dem Vorlauf (1:04,54), mit der sie bereits den 13 Jahre alten Landesrekord der Essenerin Caroline Ruhnau (1:04,78) abgelöst hatte.