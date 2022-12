Marius Kusch, 29, hat bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Melbourne die zweite Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband erobert. Er gewann Bronze über 100 Meter Schmetterling. In 49,12 Sekunden blieb er nur drei Hundertstelsekunden über seinem deutschen Rekord. Weltmeister wurde der Südafrikaner Chad le Clos. Zuvor hatte Angelina Köhler als Vierte über 100 Meter Schmetterling in einer Zeit von 56,20 Sekunden erneut einen deutschen Rekord aufgestellt. Sie blieb drei Hundertstelsekunden unter ihrer erst am Samstag verbesserten Rekordzeit. Die Kanadierin Margaret MacNeil siegte mit Weltrekord (54,05 Sekunden). Auch Anna Elendt schwamm einen deutschen Rekord, die Bronzemedaillengewinnerin über 100 Meter Brust schlug nach 29,30 Sekunden an und wurde Fünfte.