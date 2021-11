Freistilschwimmer Florian Wellbrock hat erstmals einen internationalen Titel auf der Kurzbahn geholt. Der Magdeburger sicherte sich den Europameister-Titel über 1500 Meter. Der Freiwasser-Olympiasieger schlug nach 14:09,88 Minuten als Erster an, nachdem er vom Start weg in Führung gelegen hatte. Zweiter wurde Titelverteidiger Gregorio Paltrinieri aus Italien. Überraschend Platz drei holte sich Sven Schwarz. Der Hannoveraner war im Spurt einer Dreiergruppe der Schnellste. Am Vortag hatte Isabel Gose über 800 Meter Freistil mit Bronze die erste Medaille für den deutschen Verband geholt.