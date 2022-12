Schwimmerin Anna Elendt, 21, aus Frankfurt hat bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Melbourne die erste Medaille für den deutschen Verband DSV gewonnen. Sie schlug im Finale über 100 Meter Brust zwar als Vierte nach 1:04,05 Minuten an, profitierte aber von der Disqualifikation von Ruta Meilutyte aus Litauen und wurde auf Rang drei gesetzt. Als sie ihren Namen hörte, sei sie überrascht gewesen, sagte Anna Elendt: "Dann habe ich mich natürlich riesig gefreut." Ihren eigenen deutschen Rekord unterbot sie um zwei Hundertstelsekunden. Im Sommer hatte sie WM-Silber über die selbe Distanz auf der Langbahn gewonnen. Gold ging in Melbourne an Lilly King aus den USA (1:02,67), die Langbahn-Weltmeisterin über 200 Meter, Silber an die Niederländerin Tes Schouten (1:03,90).

Im Finale der Männer über 100 Meter Brust wurde Lucas Matzerath Siebter in 57,12 Sekunden. Den Sieg sicherte sich Nic Fink aus den USA (55,88). Marek Ulrich erreichte das Finale über 50 Meter Rücken, er zog als insgesamt Siebter der Halbfinals in 23,03 Sekunden in den Endlauf ein. Ole Braunschweig, EM-Dritter über die gleiche Distanz auf der Langbahn, verpasste durch Rang elf das Finale.