Angelina Köhler hat den ersten großen Titel ihrer Karriere geholt. Am Donnerstag sicherte sich die Schwimmerin aus Berlin-Neukölln über 200 Meter Schmetterling Europameisterschaftsgold auf der Kurzbahn. Im 25-Meter-Becken im rumänischen Otopeni schwamm Köhler in 2:03,30 Minuten persönliche Bestzeit und distanzierte die Zweitplatzierte Helena Rosendahl Bach aus Dänemark um eine halbe Sekunde. Es war die bis dato zweite Medaille für das deutsche Team in Otopeni. Am Mittwoch hatte Köhlers Klubkollege Ole Braunschweig Silber über 50 Meter Rücken gewonnen.