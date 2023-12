Ole Braunschweig hat den deutschen Schwimmern bei der Kurzbahn-EM im rumänischen Otopeni am zweiten Tag die erste Medaille beschert. Im Finale über 50 m Rücken schwamm der 26-jährige Berliner in 23,00 Sekunden zu Silber. Im vergangenen Jahr hatte Braunschweig auf der Langbahn EM-Bronze über diese Distanz gewonnen, auf der Kurzbahn musste er sich nun lediglich dem Franzosen Mewen Tomac um 16 Hundertstel geschlagen geben. Eine Medaille verpasst hat indes Jessica Felsner. Im achtköpfigen Endlauf über 50 m Freistil reichte es für die Kölnerin nur zu Rang sieben, Felsner (24,11 Sekunden) schlug 59 Hundertstel hinter der schwedischen Siegerin Michelle Coleman an. Angelina Köhler hatte auf dieser Strecke ihre erste Medaillenchance schon vor dem Finallauf verpasst. Im Halbfinale kam die 23-Jährige tags zuvor in 24,31 Sekunden nur auf Rang elf, auf die achtplatzierte Italienerin Sara Curtis fehlten 18 Hundertstel.