Auch im dritten Anlauf hat es für die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg nicht mit dem ersten Heimsieg der Saison geklappt. Sie mussten sich den Basketball Löwen Braunschweig nach Verlängerung 89:93 (45:48, 77:77) geschlagen geben. Die Gäste hatten in den letzten 86 Sekunden der Verlängerung die besseren Nerven und holten sich ihren ersten Auswärtssieg. "Wir waren in der Overtime nicht bereit, da muss ich auch mich selbst einbeziehen", sagte Flügelspieler Florian Koch, der kurz vor Schluss das entscheidende Foul begangen hatte: "Wir haben schlechte Entscheidungen getroffen, dumme Fouls gemacht und waren nicht mehr so präsent wie über lange Phasen des Spiels vorher." Top-Scorer der Partie waren die drei Würzburger Tyson Ward (22 Punkte), Florian Koch (17) und Justin Sears (15), der trotz der Niederlage einen gelungenen Einstand nach fast zehnmonatiger Verletzungspause feierte. Weiter geht es für Würzburg am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Chemnitz, der noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet.