Die Befürchtungen vom Wochenende haben sich bestätigt: Basketball-Bundesligist s. Oliver Würzburg teilte am Dienstag mit, dass sich 13 Personen aus Trainerteam, Betreuerstab und Spielerkader mit dem Coronavirus infiziert haben. Darunter seien acht Personen, die am Sonntag am Heimspiel gegen Medi Bayreuth (80:88) mitgewirkt hatten. Um welche Virusvariante es sich handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Beide Vereine hatten sich bis zuletzt gegen den Anpfiff des Spiels gewehrt. Die Basketball-Bundesliga hatte den Antrag Würzburgs auf Spielverlegung aber abgelehnt, weil dem Klub neun einsatzfähige Spieler zur Verfügung standen. Aufgrund von positiven Schnelltests oder Krankheitssymptomen waren Headcoach Sasa Filipovski sowie die Spieler William Buford, Julius Böhmer, Julian Albus und Alex King nicht in der Halle.

Das Würzburger Gesundheitsamt hat eine zweiwöchige Quarantäne für 20 Spieler, Trainer und Betreuer des Klubs angeordnet, wodurch die Auswärtsspiele in Bamberg und in Chemnitz verlegt werden müssen. Laut Würzburgs Gegner Bayreuth gab es dort bislang keine positiven Testergebnisse. Das gesamte Medi-Team befinde sich "in einem engmaschigen Testregime", teilte der Klub mit. An diesem Mittwoch (19 Uhr) soll Bayreuth zu Hause gegen Göttingen spielen.