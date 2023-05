Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat bei den Europameisterschaften im slowenischen Bled souverän das Halbfinale erreicht. Die einzige deutsche Medaillenhoffnung gewann den Vorlauf mit über vier Sekunden Vorsprung und vermied damit mühelos den Umweg über den Hoffnungslauf. Bei der Heim-EM im Vorjahr hatte der 26-Jährige nach einem Einbruch überraschend eine Medaille verpasst, beim Saisonauftakt vor drei Wochen präsentierte sich Zeidler mit einem Weltcupsieg in Zagreb bereits in Topform. Ansonsten gab es zum Auftakt wenig Mutmacher für den Deutschen Ruderverband. Der Achter als einstiges Flaggschiff enttäuschte nach schwachem Jahr 2022 auch im Bahnverteilungsrennen der EM. Die Crew um Schlagmann Marc Kammann fiel auf der zweiten Streckenhälfte von Rang drei auf fünf zurück und landete damit auf dem vorletzten Platz. Da nur sechs Teams für die Titelkämpfe gemeldet hatten, war die Finalteilnahme für Samstag bereits zuvor sicher. Alle sonstigen Boote verpassten am Donnerstag die direkte Qualifikation für die nächste Runde.