Der Deutsche Ruderverband hat wieder eine internationale Spitzenfahrerin im Einer: Mit ihrem Überraschungssieg beim Weltcup-Finale in Luzern bewahrte Alexandra Föster ) die DRV-Flotte vor einer verpatzten Generalprobe für die Heim-EM in München (11. bis 14. August). Die erst 20-Jährige aus Meschede kam nach fulminantem Schlussspurt vor Tara Rigney (Australien) und Jeanine Gmelin (Schweiz) ins Ziel. Weitere deutsche Erfolge in den 14 olympischen Klassen blieben in Luzern aus. Der stark verjüngte Deutschland-Achter um Schlagmann Mattes Schönherr, 22, musste sich mit Rang drei hinter Großbritannien und Australien begnügen. Für einen weiteren Podestplatz sorgte Marc Weber (Marburg) als Dritter im Einer-Endlauf.