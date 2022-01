Gleich zu Beginn des neuen Jahres bringt die Pandemie den Spielplan der Roten Raben Vilsbiburg durcheinander: Wegen mehrerer positiver Corona-Tests im Team des Gegners muss das für diesen Mittwoch geplante Heimspiel in der Volleyball-Bundesliga gegen den VC Neuwied 77 verlegt werden, wie die Roten Raben am Dienstag mitteilten. Ein neuer Termin soll demnach zeitnah festgelegt werden. Für die Roten Raben beginnt das Volleyball-Jahr 2022 dadurch erst am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel bei Allianz MTV Stuttgart. Die Partie beim noch unbesiegten Bundesliga-Tabellenführer beginnt um 20 Uhr, Sport 1 überträgt live.