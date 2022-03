Die Roten Raben Vilsbiburg haben ihr Mittwochs-Heimspiel gegen den Spitzenklub SSC Palmberg Schwerin in der Volleyball-Bundesliga mit 2:3 (16:25, 26:24, 20:25, 25:21, 8:15) verloren, sich aber einen wichtigen Punkt im Kampf um die Playoff-Teilnahme gesichert. Zugleich zeigte die Mannschaft von Florian Völker gegen den Favoriten eine ihrer besten Saisonleistungen. Die Atempause nach dem intensivem Match ist nur kurz: Am Freitag trifft Vilsbiburg auswärts auf den USC Münster, den direkten Konkurrenten im Duell um den letzten Playoff-Platz acht. Bei einem Sieg würden die Raben an Münster vorbeiziehen.