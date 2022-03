Nach ihrem Derby-Erfolg gegen Nawaro Straubing haben die Roten Raben Vilsbiburg in der Volleyball-Bundesliga eine wichtige Woche mit zwei Spielen innerhalb von 48 Stunden vor sich. Am Mittwoch trifft die Mannschaft von Florian Völker in eigener Halle auf den Spitzenklub SSC Palmberg Schwerin (20 Uhr), zwei Tage später steht dann das richtungsweisende Auswärtsspiel beim USC Münster auf dem Programm. Vilsbiburg hat als Tabellenneunter zwei Punkte Rückstand auf Münster, das als Achter den letzten Playoff-Platz bekleidet. Sollte Vilsbiburg beide Spiele verlieren, schwinden die Chancen auf die Playoff-Teilnahme auf ein Minimum. Bei den Raben fehlt nur Mittelblockerin Klara Vyklicka nach ihrem Bänderriss.