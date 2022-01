Die Roten Raben Vilsbiburg haben an diesem Wochenende in der Volleyball-Bundesliga der Frauen frei, ihre für Samstag angesetzte Partie bei den Ladies in Black Aachen musste verlegt werden. Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle beim Gegner, dem somit nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung standen. Ein neuer Termin soll zeitnah festgelegt und kommuniziert werden.