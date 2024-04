Bei den Sommerspielen in Paris werden anders als in Tokio (zwölf) nur noch jeweils acht Teams um die Medaillen im Rollstuhlbasketball spielen, die Qualifikation war somit anspruchsvoller. In Japan waren die deutschen Männer im Viertelfinale gescheitert, zuletzt hatten sie 1996 in Atlanta die Paralympics-Teilnahme verpasst. In den Mannschaftssportarten hatten für Deutschland zuvor bereits die Sitzvolleyballer sowie die Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft die Qualifikation für Paris geschafft. Die Rollstuhlbasketballerinnen kämpfen vom 17. April an bei ihrer Qualifikation in Japan für die Zulassung für Paris.