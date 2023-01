Die deutschen Rodlerinnen haben es den Männern gleichgetan und bei den EM in Sigulda Gold und Silber gewonnen. Anna Berreiter setzte sich in einem extrem engen Rennen vor Dajana Eitberger durch - nach dem überraschenden Olympia-Silber vor einem Jahr in Peking war es das nächste Highlight in der jungen Karriere der 23-Jährigen. Bei der Generalprobe zur Heim-WM in Oberhof in zwei Wochen trennten die besten vier Rodlerinnen am Ende nur 42 Tausendstelsekunden. Zuvor hatten auch die Männer Gold und Silber gewonnen; Sieger Max Langenhan und Rekordweltmeister Felix Loch gelangen noch zwei starke Finalläufe. Auch die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt sicherten sich den EM-Titel. Bei den Frauen gewannen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal Bronze.