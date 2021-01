Mit einem weiteren Doppelerfolg haben die deutschen Rodlerinnen vier Wochen vor der Weltmeisterschaft für ein perfektes Weltcup-Wochenende auf der WM-Bahn am Königssee gesorgt. Gesamtweltcup-Gewinnerin Julia Taubitz gewann ihr drittes Rennen in der Saison vor ihrer Konkurrentin Natalie Geisenberger, die zum fünften Mal in Serie nach ihrer Babypause auf Rang zwei fuhr. Aushängeschild der deutschen Rodler war einmal mehr Felix Loch, der im fünften Weltcuprennen den fünften Sieg landete, diesmal vor Weltmeister Roman Repilow (Russland) und Teamkollege Johannes Ludwig. Mit dem zweiten Doppelerfolg in dieser Saison unterstrichen auch die deutschen Doppelsitzer ihre Ansprüche. Toni Eggert/Sascha Benecken gewannen diesmal vor Tobias Wendl/Tobias Arlt.