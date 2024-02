Rodel-Rekordweltmeister Toni Eggert kehrt in den Eiskanal zurück. In der neuen Saison wird der 35 Jahre alte Doppelsitzer-Spezialist zusammen mit dem 22-jährigen Florian Müller aus Oberwiesenthal im Doppelsitzer an den Start gehen. Der für den BRC Ilsenburg aus Sachsen-Anhalt startende Rennrodler war vor einem halben Jahr zurückgetreten und arbeitet momentan als Trainer beim Rennrodel-Team der USA.