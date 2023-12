Felix Loch gratulierte Max Langenhan als Erster. Der dreimalige Olympiasieger zog den neuen Rodel-Dominator nach dessen zweitem Sieg im zweiten Saison-Rennen vom Schlitten und honorierte so die Leistung seines zehn Jahre jüngeren Teamkollegen. Im Sprint von Lake Placid lag Langenhan am Samstag 0,303 Sekunden vor Loch. Einen Tag nach seinem Einsitzer-Erfolg beim Weltcup-Auftakt setzte sich der 24-Jährige erneut durch. "Ich hatte einen richtig, richtig guten Lauf. So wollte ich Lake Placid abschließen, so hat es gepasst. Ich freue mich da riesig drüber", sagte Langenhan. Bundestrainer Norbert Loch lobte: "Max war souverän."