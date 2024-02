Die fünfmalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat zum vierten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Im drittletzten Saisonrennen in Sigulda in Lettland reichte ihr beim Sieg der Olympiazweiten Anna Berreiter ein dritter Rang zur vorzeitigen Eroberung der großen Kristallkugel. Es ist ihr dritter Gesamtweltcupsieg in Serie.