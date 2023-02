Rennrodlerin Julia Taubitz, 26, hat erneut den Einsitzer-Gesamtweltcup gewonnen. Die WM-Zweite aus Oberwiesenthal setzte sich nach zwölf Rennen vor ihren deutschen Kolleginnen Dajana Eitberger und Anna Berreiter, der Weltmeisterin, durch. "Ich war sehr nervös", sagte Taubitz, als sie in Winterberg Fünfte geworden war und so den Titel verteidigt hatte: "Mit dem Satz, du musst ja nur ins Ziel kommen, dann hast du ihn sicher, löst man einen gewissen Druck aus, auch wenn man das nicht denkt." Die deutschen Rennrodlerinnen waren vor dem Finale in Winterberg nicht mehr von den ersten drei Plätzen der Saisonwertung zu verdrängen. Das letzte Rennen der Saison gewann die Österreicherin Madleine Egle.

Bei den Männern sicherten sich Tobias Wendl und Tobias Arlt den Gesamtsieg im Doppelsitzer. Das bayerische Duo gewann vor den Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken und den Österreichern Juri Gatt/Riccardo Schöpf. Felix Loch konnte seine Aufholjagd in Winterberg hingegen nicht krönen. Der dreimalige Olympiasieger verpasste seinen achten Gesamterfolg und wurde Zweiter hinter dem Italiener Dominik Fischnaller, aber vor seinem Teamkollegen Max Langenhan.