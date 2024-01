Angeführt von Max Langenhan sind Deutschlands Rennrodler in Winterberg in jedem der fünf Rennen auf das Podest gefahren. Langenhan, der im Weltcup nun saisonübergreifend zehn Siege am Stück geschafft hat, setzte sich am Sonntag im Einsitzerwettbewerb vor dem Italiener Dominik Fischnaller durch. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden verpasste als Vierter das Podest. "Die Form stimmt. Wir sind auf einem guten Weg", sagte Bundestrainer Norbert Loch.