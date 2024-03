Die deutschen Rodler und Rodlerinnen haben beim Abschied von Bundestrainer Norbert Loch knapp Siege im Einsitzer verpasst, dafür mit Gold in der Team-Staffel für einen perfekten Abschluss gesorgt. Das Team um Sohn und Rekordweltmeister Felix Loch setzte sich beim Weltcupfinale in Sigulda/Lettland mit rund drei Zehntelsekunden Vorsprung vor den Gastgebern durch. Zuvor war Loch (Berchtesgaden) im Einsitzer auf den zweiten Rang gefahren, 0,146 Sekunden fehlten auf den Sieger und Lokalmatadoren Kristers Aparjods. "Ich bin mega happy. Das ganze Team hat noch mal Topleistungen gezeigt in diesen zwei Wochen. Ich glaube, er kann beruhigt übergeben an Leiti (Patric Leitner, Anm. d. Red)", sagte Loch über den Ausstand seines Vaters.