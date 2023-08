Die Doppelsitzer-Rekordweltmeister Toni Eggert (35) und Sascha Benecken (33) beenden ihre aktive Rennrodel-Karriere. Das gaben die Thüringer am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Erfurt bekannt. "Es ist an der Zeit für ein neues Kapitel in unserem Leben. Wir gehen als dreifache Weltmeister auf unserer Heimbahn in Oberhof. Unsere aktive Sportgeschichte kann kein schöneres Ende finden", erklärten sie.

Insgesamt elf Weltmeistertitel und sechs Europameistertitel fuhr das Duo ein, dazu kommen sechs Triumphe im Gesamtweltcup. Olympiasieger wurden die beiden Suhler hingegen nie, in Peking reichte es hinter Tobias Wendl/Tobias Arlt zu Silber, in Pyeonchang 2018 gab es Bronze. Bereits nach den Wettkämpfen in Peking im Februar 2022 waren Rücktrittsgedanken beim "Thüringen-Express" gereift.

"Toni Eggert und Sascha Benecken haben Maßstäbe gesetzt und sind sportliche Vorbilder für kommende Generationen von Rodlern", sagte Einars Fogelis, Präsident des Internationalen Rodelverbandes (FIL): "Ihre Professionalität und ihr unermüdlicher Einsatz werden in der Rodelwelt unvergessen bleiben." Benecken wurde 2010 zum Partner und Hintermann von Eggert, 2012 gewannen sie in Altenberg ihre ersten WM-Medaillen. Im Januar bei der WM im Thüringer Wald holten sie zum Abschluss ihrer Karriere im klassischen Doppelsitzer, im Sprint sowie im Team den WM-Titel.