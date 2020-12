Die Rennrodlerin Dajana Eitberger (Ilmenau) hat sich den ersten Sieg nach ihrer Babypause gesichert. Die 29-Jährige setzte sich am Samstag bei ihrem Heim-Weltcup in Oberhof durch und verwies Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) auf Rang zwei. Eitberger und Geisenberger hatten in der vorigen Saison jeweils wegen einer Schwangerschaft ausgesetzt, erst Ende November waren beide in den Weltcup zurückgekehrt. Nun geben sie gleich wieder das Tempo vor. "Ich habe schon im Auslauf vor Freude geweint", sagte Eitberger, die ihren Erfolg hochemotional aufnahm: "Ich bin überwältigt. Wieder Anschluss gefunden zu haben und sogar oben zu stehen, macht mich unfassbar stolz." In der abschließenden Teamstaffel rundeten die deutschen Rodler ein perfektes Wochenende ab: Eitberger, Felix Loch (Berchtesgaden) und die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/ Suhl) gewannen gemeinsam; Eggert/Benecken und Loch hatten wie Eitberger bereits im Einzelrennen triumphiert.