An diesem Donnerstag beginnt die Pferd International in München. Bis Sonntag können Besucher auf der Olympia-Reitanlage in Riem eine Mischung aus hochklassigen Wettkämpfen in Dressur und Springen erleben, einem Schauprogramm und einer Verkaufsmesse mit Angeboten rund ums Pferd von mehr als 200 Ausstellern. Zum Rahmenprogramm zählen unter anderem Voltigierwettkämpfe an Christi Himmelfahrt, die am Freitag startenden deutschen Meisterschaften in der Para-Dressur und ein Working-Equitation-Turnier.

Springen

Das 3*CSI ist besonders gut besetzt. Das Hauptspringen am Freitag (17 Uhr) ist eine Qualifikation für den Großen Preis, der am Sonntag um 14 Uhr beginnt. Er zählt gleichzeitig als Wertungsprüfung für die Riders Tour. Unter anderem wollen die ehemalige Weltmeisterin Simone Blum mit ihrer Zukunftshoffnung Ciara, Penelope Leprevost (Frankreich) und Stefan Eder (Österreich) starten. International erfolgreiche bayerische Reiter wie Jörne Sprehe, Denis Nielsen, Max Weishaupt und Wolfgang Puschak haben ebenfalls gemeldet.

Dressur

Höhepunkt des elitären Prüfungsangebots ist der 5*CDI mit dem Grand Prix am Freitag, 16.15 Uhr, und der Kür am Sonntag, 14 Uhr. Zum Starterfeld in der Gut-Wettlkam-Dressurarena gehören die Bundeskadermitglieder Dorothee Schneider, Matthias Alexander Rath und Frederic Wandres, außerdem Lisa Müller und U-25-Doppeleuropameister Raphael Netz sowie Therese Nilshagen (Schweden) und aus Österreich Victoria Max-Theurer und Florian Bacher. Isabell Werth und die Werndl-Geschwister werden ihre Nachwuchspferde in den Finalqualifikationen für die "Stars von Morgen" (Freitag, 10.45 Uhr) und den Nürnberger Burg-Pokal (Sonntag, 11.45 Uhr) satteln.