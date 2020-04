Die Pferd International in München, die vom 21. bis 24. Mai zum 37. Mal ihre Tore geöffnet hätte, wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Das teilte die veranstaltende Hippo GmbH am Donnerstag mit. "Viele Ticketkäufer haben sich bereit erklärt, auf eine mögliche Rückerstattung ihres Ticketpreises zu verzichten", sagte Geschäftsführer Jürgen Blum. "Für diese Solidarität mit unserer Pferd International München in dieser sehr schwierigen Zeit möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Besucher, die Karten über die Vorverkaufsstellen erworben haben, wenden sich bitte an diese." Die Pferd International 2021 findet vom 13. bis 16. Mai statt.