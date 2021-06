Im 152. Deutschen Derby laufen am Sonntag auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn 20 dreijährige Hengste. Der veranstaltende Hamburger Renn-Club meldet damit "ausgebucht" für das Rennen um das begehrte Blaue Band. Mehr als 20 Starter sind nicht möglich. Favorit des über 2400 Meter führenden und mit 650 000 Euro dotierten Rennens ist Alter Adler, ein Sohn von Adlerflug, der das Derby 2007 gewonnen hatte. Der von Waldemar Hickst in Köln trainierte Galopper geht mit dem Franzosen Theo Bachelot an den Start.