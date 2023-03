Mathieu van der Poel war von seinen Emotionen ergriffen, als die unausweichlichen Vergleiche zu seinem berühmten Großvater Raymond Poulidor zur Sprache kamen. "Das ist so besonders für mich, dass ich genauso wie er hier gewonnen habe", sagte der Niederländer, der am Samstag wie "Poupou" 1961 bei Mailand-Sanremo triumphierte, dem traditionellen Frühjahrsklassikerauftakt im Radsport.

Als der vor dreieinhalb Jahren verstorbene Poulidor damals über die Via Roma schoss, seinerzeit noch ohne Helm und High-Tech-Maschine, hatte er einen kleinen Vorsprung auf die Konkurrenten ins Ziel gerettet. Ähnliches gelang nun van der Poel, der 15 Sekunden vor dem Stundenweltrekordler Filippo Ganna, Wout van Aert und Tadej Pogacar im Alleingang jubelte. Damit erweiterte er seine beeindruckende Vita um ein weiteres Kapitel: Er ist fünfmaliger Cross-Weltmeister und gewann diverse Eintagesrennen, unter anderem zweimal die Flandern-Rundfahrt. Zudem trug er 2021 für sechs Tage das Gelbe Trikot bei der Tour. Aber Mailand-Sanremo, eines der fünf "Monumente", lag van der Poel stets besonders am Herzen - und nun gewann er es, mit dem zweitschnellsten Stundenmittel, das es in den 114 Ausgaben des Klassikers je gab.