Greg Van Avermaet, der Olympiasieger im Straßenradrennen 2016 in Rio, beendet am Ende dieser Saison seine Laufbahn als Radprofi. Es ende ein großes Abenteuer und er sei ein wenig traurig, teilte der 37 Jahre alte Belgier am Mittwoch mit. Neben dem Triumph 2016 an der Copacabana zählt der Sieg ein Jahr später bei Paris-Roubaix zu den wichtigsten Erfolgen in Van Avermaets Laufbahn. "Ich habe nicht nur meine Siege genossen, sondern auch die Wege, die dorthin geführt haben", sagte der Klassiker-Spezialist. Van Avermaet ist im 18. Jahr als Radprofi und sicherte sich bisher 41 Siege. 2016 und 2018 trug er das Gelbe Trikot der Tour de France für insgesamt elf Tage. 2012 legten Mails nahe, dass Van Avermaet einst Kortisonpräparate missbräuchlich verwendet haben könnte, eine interne Kommission des belgischen Radsportverbandes sprach ihn 2015 frei - ein Jahr vor dem größten Erfolg seiner Karriere.