Radsport:Bauhaus gewinnt bei Tirreno - Adriatico

Der deutsche Radprofi Phil Bauhaus hat bei der 59. Auflage der Fernfahrt Tirreno - Adriatico die dritte Etappe gewonnen und seinen ersten Saisonsieg geholt. Der 29 Jahre alte Sprinter setzte sich am Mittwoch auf dem 225 Kilometer langen Teilstück in der Mitte Italiens in Gualdo Tadino vor dem Italiener Jonathan Milan und dem Franzosen Kevin Vauquelin durch. Es war der erste Saisonsieg in diesem Jahr für einen deutschen Fahrer bei einem World-Tour-Rennen. Bereits 2022 hatte Bauhaus eine Etappe bei der Fernfahrt gewonnen.