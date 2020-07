Radprofi Maximilian Schachmann hat seinen auslaufenden Vertrag beim Rennstall Bora-hansgrohe um vier Jahre verlängert. Der 26-Jährige hatte sich in den vergangenen zwei Jahren in der Weltspitze etabliert, vor der Corona-Pause gewann er die Traditionsrundfahrt Paris - Nizza. Der aktuelle deutsche Meister, der Anfang 2019 vom belgischen Team Deceuninck-Quick Step kam, hat sich in der Vergangenheit vor allem bei Eintagesrennen und kleineren Rundfahrten einen Namen gemacht. In Zukunft will er auch bei großen Rundfahrten reüssieren. Bei der Tour de France (ab 29. August) steht Schachmann dem deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann (Ravensburg) als Helfer zur Seite. Neben Schachmann verlängerten auch der Österreicher Lukas Pöstlberger und der Italiener Cesare Benedetti um jeweils zwei Jahre ihre Verträge.