Erst der Spitzenfahrer Primoz Roglic, nun Top-Sponsor Red Bull: Der deutsche Rennstall Bora-hansgrohe steht vor dem nächsten Coup und könnte mit dem finanzkräftigen Geldgeber in die Weltspitze des Radsports aufsteigen. Der Salzburger Großkonzern will 51 Prozent an der World-Tour-Mannschaft von Teamchef Ralph Denk übernehmen. Eine dementsprechende Meldung ging Ende Dezember bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ein, wie diese schon am Dienstag auf ihrer Homepage mitteilte. Das Bora-Team bestätigte in einer Mitteilung am Mittwoch die angestrebte Partnerschaft. Als Partner der Betreibergesellschaft von Denk werde Red Bull "das Portfolio der bestehenden langjährigen Hauptsponsoren ergänzen, die sich weiterhin langfristig im Team engagieren", hieß es. Weiter wollte das Team den Deal nicht kommentieren, da die Antragsfrist zum Erwerb der Mehrheitsanteile am Bora-Rennstall bei der Bundeswettbewerbsbehörde erst am 26. Januar endet.