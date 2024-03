Tadej Pogacar hat erstmals die Katalonien-Rundfahrt gewonnen und ist dem nächsten Meilenstein seiner Karriere ein Stück näher gekommen. Der slowenische Radsport-Profi siegte am Sonntag auf der Schlussetappe nach Barcelona. Der Erfolg bei der 103. Auflage des Rennens war ihm vorher nur noch theoretisch zu nehmen. Am Ende lag der 25-Jährige 3:41 Minuten vor dem Spanier Mikel Landa. Pogacar nutzte die Rundfahrt zur Vorbereitung auf den Giro d'Italia, den er im Mai bei seiner ersten Teilnahme direkt gewinnen will. In Katalonien siegte der Ausnahmefahrer bei vier der sieben Etappen. Damit hat Pogacar nach Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico bereits das dritte der sieben bedeutendsten einwöchigen Rennen gewonnen.