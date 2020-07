Mit dem letztjährigen Tour-de-France-Sieger Egan Bernal und anderen kolumbianischen Radsportprofis wie Nairo Quintana an der Spitze ist am Montag ein sogenannter "Flug des Sports" aus Kolumbien in Europa gelandet. 185 Passagiere, darunter Sportler, Trainer, Techniker und Physiotherapeuten, kamen mit dem von der Regierung unterstützten Sonderflug von Bogotá in Madrid an. Auch wenn die Einreise in die Europäische Union aus Kolumbien wegen der Corona-Pandemie noch nicht wieder erlaubt ist, hat Spanien eine Ausnahmeregelung für Athleten erlassen. Von Madrid aus wollen die Sportler eigene Wege gehen, um sich auf kommende Wettkämpfe vorzubereiten, Egan Bernal etwa in Andorra, Nairo Quintana in Frankreich. Am 1. August soll mit dem italienischen Eintagesrennen Strade Bianche das erste World-Tour-Event seit Paris - Nizza im März stattfinden. Vier Wochen später soll in Nizza der verspätete Startschuss zur Frankreich-Rundfahrt (29. August bis 20. September) fallen. Ob die Tour tatsächlich stattfinden kann, ist angesichts steigender Corona-Zahlen in Frankreich weiter unklar.