Der für den 25. Oktober geplante Rad-Klassiker Paris-Roubaix ist abgesagt worden. Die Organisatoren sahen sich wegen wachsender Infektionszahlen inmitten der Coronavirus-Pandemie zu dieser Entscheidung gezwungen. Auf Ersuchen der lokalen Behörden und der Ankündigung von Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag, die die Metropolregion Lille in Alarmbereitschaft versetzte, entschlossen sich die Organisatoren, die 118. Ausgabe des Rennens abzusagen. Ebenfalls nicht stattfinden wird die Premiere von Paris-Roubaix der Frauen, die am selben Tag erfolgen sollte. Der ursprüngliche Termin am 12. April war bereits der Pandemie zum Opfer gefallen. Die nächste Auflage des für sein Kopfsteinpflaster berühmten Straßenrad-Rennens ist für den 11. April 2021 geplant.