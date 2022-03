Von Jean-Marie Magro

Möchte man die Fahrt des Matej Mohorič mit einer Radsportphilosophie überschreiben, so hilft wohl ein französisches Sprichwort weiter, das da lautet: "Ça passe ou ça casse". Ein Satz, der sich für Rennradfahrer wohl am besten so übersetzen lässt: Entweder haut es hin - oder es haut mich hin.

Mailand - San Remo, das 300 Kilometer lange Rennen, das aus dem industriellen Norditalien hin zur Sonne, zum Mittelmeer führt, ist das erste der fünf Monumente des Jahres, also der wichtigsten Ein-Tages-Klassiker des Radsports. In den vergangenen Jahren konnte man, wenn man sich denn nur für den Sport interessierte, eigentlich getrost erst in den letzten zehn Minuten der Veranstaltung einschalten. Bis dahin war die hoffnungslose Ausreißergruppe eingefangen, das Peloton kompakt und dann ritt im Poggio, dem kurzen Anstieg vor San Remo, der Franzose Julian Alaphilippe eine Attacke. Alaphilippe wurde dann von einer mehr oder weniger großen Gruppe eingeholt und es kam zum Sprint. Dieses Jahr aber fehlte der amtierende Weltmeister wegen einer Bronchitis.

Stattdessen wurde der Rennverlauf auf den Kopf gestellt. Schon wesentlich früher, in der Cipressa, dem schwersten Berg auf der Strecke, wies Tour-de-France-Sieger Tadej Pogačar seine Kollegen des UAE Team Emirates an, ein hohes Tempo anzuschlagen. An der Arbeit beteiligte sich auch das Team Jumbo-Visma des dreifachen Vuelta-Siegers Primoz Roglič und des Tagesfavoriten Wout van Aert. Es könnte ein Vorgeschmack gewesen sein auf das, was im Sommer bei der Tour blühen wird: Ein Duell zweier Mannschaften in weißen und gelben Trikots - mit zwei überragenden Slowenen.

Doppel-Tour-Sieger Pogačar, mit 23 immer noch zu den Nachwuchsfahrern zählend, feierte in diesem Frühjahr schon beängstigend krachende Erfolge. Beim Ein-Tages-Rennen Strade Bianche setzte er 50 Kilometer vor dem Ziel eine Attacke und ward nie wieder gesehen. Vergangene Woche ließ er beim Etappenrennen Tirreno-Adriatico der Konkurrenz ebenfalls keine Chance. Pogačar scheint dieses Jahr noch dominanter, noch selbstbewusster und den Rest des Pelotons noch zermalmender als zuvor.

Mohorič fährt ab, als säße er an der Spielkonsole

Mit diesem Selbstbewusstsein griff der Slowene dann im letzten Anstieg, dem Poggio, an. Einmal, zweimal, dreimal. Immer wieder folgten ihm aber die starken jeweils mehrfachen Cross-Weltmeister van Aert und Mathieu van der Poel, die auf der Zielgeraden mehr PS auf die Straße bringen als der Pogačar. Der setzte sich anfangs der Abfahrt kurzzeitig an die Spitze - bis sich dann ein Landsmann Matej Mohorič mit einer Risikobereitschaft, als würde er gerade nicht im Sattel, sondern vor der Spielkonsole sitzen, an ihm vorbei stürzte.

Mohorič hat etwas noch Rareres als den Gewinn einer olympischen Goldmedaille vollbracht. Es wurde eine Art Sitzposition nach ihm benannt. Mohorič fiel nämlich schon zu Juniorenzeiten damit auf, dass er während der Abfahrt nicht etwa auf dem Sattel saß, sondern seine Sitzknochen auf dem Oberrohr des Rahmens ablegte, die Sattelspitze drückte in den Rücken. So machte er seinen Körper so klein, dass er den Windwiderstand minimierte. Später kopierten viele diesen Abfahrtsstil. Der Weltverband UCI verbot allerdings ab der Saison 2021 die "Position Mohorič" unter anderem mit der Begründung, dass sie ein gefährliches Beispiel für den Nachwuchs darstelle.

Trotz sicherer Position verabschiedete sich Mohorič in der Abfahrt des Poggio zweimal fast in den Straßengraben, rettete sich aber jeweils mit beeindruckenden Steuerkünsten. Auf dem letzten Flachstück angekommen, der Via Roma, legte er eine dicke Übersetzung auf und trat zwar nicht mehr flüssig, dafür aber mit maximaler Kraft. Die Verfolger wiederum einigten sich nicht auf eine gemeinsame Jagd. Zu groß war die Gruppe, zu unterschiedlich die Kräfteverhältnisse im Sprint. In der letzten Linkskurve rutschte dem führenden Slowenen sogar noch die Kette durch, er fing sie dann aber doch wieder ein. Fast holte ihn auf den letzten Metern der noch von hinten ausgerissene Franzose Anthony Turgis ein.

Mohorič deutete bei seinem Jubel auf der Ziellinie auf seinen Sattel. Um in der Abfahrt das aerodynamisch bestmögliche Ergebnis zu erhalten, hat Mohorič nämlich eine verstellbare Sattelstütze eingebaut: "Ich konnte jetzt selbst mit einer Fingerbewegung am Schalter einstellen, ob ich tiefer oder höher sitze. Das sorgt einerseits für eine aerodynamischere Position und andererseits für mehr Sicherheit, wenn ich den Sattel wieder nach oben fahre", sagte Mohoric nach dem Rennen.

Mohorič ist im Übrigen bekannt für ungewöhnliche Siegerposen. Vergangenes Jahr, nachdem er seine zweite Etappe bei der Tour de France gewonnen hatte, hielt er den Zeigefinger vor seinen Mund. Dopingexperten hatten zuvor die Leistungen Mohoričs, der Slowenen und von Mohoričs Team Bahrain Victorious angezweifelt. Er wollte, dass sie dies unterlassen, begründete der Slowene seinen Jubel. Dopingjäger Antoine Vayer sagte nach dem Vorfall der SZ, Mohorič spiele sich auf wie ein "Mafiaboss": "So wie einst Lance Armstrong."