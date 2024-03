Radprofi Chris Froome muss wegen einer Handverletzung bei der 59. Auflage der Fernfahrt Tirreno-Adriatico aufgeben. Der viermalige Gewinner der Tour de France brach sich bei dem Rennen in Italien das Kahnbein. "Es hat sich leider bestätigt, dass ich mir das Kahnbein gebrochen habe. Es geht nun nach Hause zu einer Operation", teilte der 38 Jahre alte Brite am Freitag auf Instagram mit. Froome war am Dienstag im Finale der zweiten Etappe von Camaiore nach Follonica im hinteren Drittel des Hauptfeldes gestürzt. Der Routinier hielt sich sofort sein Handgelenk mit schmerzverzerrtem Gesicht, fuhr jedoch weiter. Die dritte Etappe beendete er mit großem Rückstand, am Donnerstag verlor Froome nur eine Minute auf den Tagessieger Jonathan Milan. Zur fünften Etappe am Freitag von Torricella Sicura nach Valle Castellana trat er nicht mehr an.