Der deutsche Radprofi Lennard Kämna kann vier Wochen nach seinem schweren Trainingsunfall das Krankenhaus auf Teneriffa verlassen. Das teilte sein Team Bora-hansgrohe mit. Der 27-Jährige werde noch am Mittwoch nach Hamburg ausgeflogen und dort weiter behandelt.Bei einem Verkehrsunfall am 3. April hatte sich Kämna ein schweres Thoraxtrauma mit Rippen-Frakturen und einer Lungenprellung zugezogen. Zwischenzeitlich lag er auf der Intensivstation."Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Freundin und meiner Familie, die alles gegeben haben, dass es mir gerade so gut wie möglich geht", wird er in Boras Pressemitteilung zitiert. Seine Reha werde er nun "hoch motiviert" in Hamburg antreten: "Das Wichtigste ist aber, wieder komplett gesund zu werden".