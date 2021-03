Peter Sagan hat dem deutschen Team Bora-hansgrohe bei der 100. Katalonien-Rundfahrt den zweiten Etappensieg in Serie beschert. Im Sprint am Ende des vorletzten Teilstücks über 193,8 hügelige Kilometer von Tarragona nach Mataro setzte sich der dreimalige Weltmeister aus der Slowakei vor Daryl Impey (Südafrika/Israel Start-Up Nation) und Juan Sebastian Molano (Kolumbien/UAE-Team Emirates) durch und feierte einen Tag nach dem Coup seines Teamkollegen Lennard Kämna (Wedel) seinen ersten Saisonsieg.

"Es war nicht einfach nach dem, was in den letzten zwei Monaten passiert ist", sagte Sagan mit Blick auf seine Coronavirus-Infektion: "Jetzt sieht es gut aus."

Bester Deutscher am Samstag war Max Kanter (Cottbus/DSM), der als Siebter über die Ziellinie fuhr. Als Gesamtführender geht Adam Yates (Großbritannien/Ineos Grenadiers) vor seinen Teamkollegen Richie Porte (Australien/+45 Sekunden) und Ex-Toursieger Geraint Thomas (Großbritannien/+49) in das Finale am Sonntag. Das letzte Teilstück des traditionellen Etappenrennens führt über einen 133 Kilometer langen Rundkurs in Barcelona.