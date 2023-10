Der britische Radprofi Mark Cavendish hat seine Jagd auf den alleinigen Etappenrekord bei der Tour de France doch noch nicht beendet. Wie sein Team Astana Qazaqstan am Mittwoch mitteilte, wird der 38 Jahre alte Topsprinter seine Karriere um ein Jahr verlängern. Ursprünglich hatte Cavendish seine Laufbahn am Ende der Saison 2023 beenden wollen. Er habe sich zunächst "darauf gefreut, nicht mehr jeden Tag aufstehen und trainieren zu müssen und nicht mehr so lange von zu Hause weg zu sein", sagte Cavendish. Aufgrund der unglücklichen Umstände habe er aber seine Entscheidung überdacht.