Der britische Radprofi Adam Yates hat die erste schwere Bergprüfung bei der Tour durch die Vereinigten Arabischen Emirate für sich entschieden und nach der dritten Etappe die Gesamtführung übernommen. Der 27-Jährige vom Team Mitchelton-Scott siegte am Dienstag nach 184 Kilometern zur Bergankunft am Jebel Hafeet als Solist. Yates' Vorsprung auf den ersten Verfolger, den Slowenen Tadej Pogacar, betrug mehr als eine Minute. Die deutsche Klassement-Hoffnung Emanuel Buchmann griff im Finale nicht ein. Der Kletterspezialist vom Team Bora-hansgrohe, für das Pascal Ackermann die erste Etappe im Spurt gewonnen hatte, zog sich bei einem Sturz Schürfwunden zu. Der Brite Christopher Froome, der in den Emiraten nach seinem schweren Unfall im Juni 2019 sein Comeback gibt, fiel zu Beginn des Schlussanstiegs aus dem Feld. Froomes großes Ziel ist der fünfte Triumph bei der Tour de France im Sommer.

© SZ vom 26.02.2020 / sid Feedback