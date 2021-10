Der langjährige Telekom-Radprofi Rolf Aldag wird neuer Sportdirektor beim deutschen Rennstall Bora-hansgrohe. Der 53-Jährige tritt überraschend die Nachfolge von Enrico Poitschke an, der nach zehn Jahren die World-Tour-Mannschaft verlässt. Das gab das Team aus Raubling am Montag bekannt. Aldag ist bereits seit mehr als 15 Jahren im Radsport als Sportdirektor tätig. Nach dem Telekom-Dopingskandal hatte er einst die Bonner Mannschaft mit Bob Stapleton neu aufgebaut. Danach war er auch bei Omega-Pharma-Quickstep, Dimension Data, Bahrain-Victorious sowie im Frauen-Radsport tätig. "Das war die wahrscheinlich schwierigste Entscheidung der letzten zehn Jahre für mich, denn ich bin Enrico zu großem Dank verpflichtet", sagte Teamchef Ralph Denk. "In den letzten Monaten ist mir aber mehr und mehr bewusst geworden, dass wir, wenn wir uns als Team weiterentwickeln möchten, wohl auch in der Sportlichen Leitung eine Veränderung brauchen."

Aldag hatte sich einst als wichtiger Helfer von Jan Ullrich und Erik Zabel im Telekom-Team einen Namen gemacht, unter anderem 1997, als Ullrich die Tour de France gewann und Zabel sich die Sprintwertung sicherte. Insgesamt nahm Aldag zehn Mal an der Tour teil, sechs Mal startete er bei der spanschen Vuelta. Mit Blick auf seine neue Aufgabe sprach Aldag von einer "sehr talentierten Gruppe von Fahrern." Nun gehe es darum, aus Fahrern, der Sportlichen Leitung und den Trainern ein erfolgreiches Team zu formen.